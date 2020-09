Coronavirus, Bassetti dice sì alla riduzione della quarantena: “Inutile segregare la gente” (Di martedì 15 settembre 2020) Coronavirus. L’infettivologo chiede al Governo di ridurre il periodo a sette giorni come in Francia: quarantena come “una gabbia burocratico-sanitaria inutile” È da diversi giorni che ormai se ne parla e il Cts dovrebbe pronunciarsi oggi. Si tratta della riduzione della durata in quarantena. È stata la Francia a proporla per prima parlando di un … L'articolo Coronavirus, Bassetti dice sì alla riduzione della quarantena: “Inutile segregare la gente” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020). L’infettivologo chiede al Governo di ridurre il periodo a sette giorni come in Francia:come “una gabbia burocratico-sanitaria inutile” È da diversi giorni che ormai se ne parla e il Cts dovrebbe pronunciarsi oggi. Si trattadurata in. È stata la Francia a proporla per prima parlando di un … L'articolosì: “Inutilela gente” proviene da YesLife.it.

Avvenire_Nei : Coronavirus. Bassetti: piena disponibilità per concedere spazi per la scuola - gianpaolodabove : Covid e scuola. Tre riflessioni del prof. Bassetti: primo, con i sintomi si sta a casa… - PierluigiVinai : @fattoquotidiano ditelo agli scienziati #Tarro #Zangrillo #Bassetti No, perché secondo me portano il peso di certi… - Egidio_C : Coronavirus, Matteo Bassetti: 'I giovani sono asintomatici o poco sintom... - 104news1 : Coronavirus, Matteo Bassetti: 'Ottimizzare le risorse tendendo alla semplificazione' -