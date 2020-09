Coronavirus, Azzolina esclude un nuovo lockdown a scuola. E sugli insegnanti: «Oggi nominati 25mila supplenti» (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre Il day after della minsitra dell’Istruzione Lucia Azzolina è colmo di soddisfazione per un avvio di anno scolastico che il governo ha definito «un successo». E questa sera che la ministra è più sicura, avendo incassato il risultato di ieri, dice di sentirsi di escludere un nuovo lockdown generalizzato della scuola. «Non siamo più quelli di marzo, abbiamo lavorato, le conoscenze scientifiche si stanno evolvendo – dice con convinzione Azzolina ospite a Cartabianca su Rai 3 -. I protocolli servono a isolare i positivi da Coronavirus ma ci auguriamo che un lockdown della scuola non sia più pensabile». ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre Il day after della minsitra dell’Istruzione Luciaè colmo di soddisfazione per un avvio di anno scolastico che il governo ha definito «un successo». E questa sera che la ministra è più sicura, avendo incassato il risultato di ieri, dice di sentirsi dire ungeneralizzato della. «Non siamo più quelli di marzo, abbiamo lavorato, le conoscenze scientifiche si stanno evolvendo – dice con convinzioneospite a Cartabianca su Rai 3 -. I protocolli servono a isolare i positivi dama ci auguriamo che undellanon sia più pensabile». ...

