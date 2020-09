(Di martedì 15 settembre 2020) Al momento i cittadini positivi al, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono complessivamente 37, con treregistrati sul territorio comunale (5 ricoverati in ospedale e 32 in isolamento domiciliare). Si invita la cittadinanza a rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus. Così in una nota il Sindaco, Candido De Angelis su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Coronavirus Anzio, 3 nuovi casi: 37 le persone attualmente positive, ecco la situazione aggiornata - LatinaBiz : Coronavirus Non si ferma la diffusione del covid ad Anzio, dove nella giornata del 14 settembre si è registyrato u… - Latina_Oggi : Coronavirus, nuovo caso ad #Anzio: ora le persone attualmente positive sono 34 - ilClandestinoTW : Coronavirus, un nuovo caso positivo ad Anzio, 34 i cittadini contagiati - CasilinaNews : Aggiornamenti #Covid19 ad #Anzio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anzio

Anzio, Coronavirus: al momento i cittadini positivi sono in totale 34, con un nuovo caso registrato sul territorio comunale. Di questi 5 sono ricoverati in ospedale mentre 29 sono in isolamento domici ...Federico Fashion Style è finalmente guarito dal Covid-19. È stato uno dei primi vip e influencer a contrarlo e a comunicare quotidianamente, giorno dopo giorno, il suo isolamento. Oggi ha pubblicato i ...Di questi, 6 sono ricoverati in ospedale e 27 posti in isolamento domiciliare. Il primo cittadino Candido De Angelis continua a invitare la cittadinanza a rispettare le prescrizioni per il conteniment ...