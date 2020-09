Coronavirus, allarme dei pediatri Usa: aumentano i positivi tra i bambini, colpiti i più poveri. Seul punta al vaccino a breve per il 60% dei coreani (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreUsa EPA/JIM LO SCALZO Lo staff medico del Children’s national hospital organizza i test per i bambini nel parcheggio dell’ospedale a WashingtonDall’inizio della pandemia di Coronavirus, negli Stati Uniti sono stati rilevati 513.415 bambini e adolescenti positivi secondo un rapporto dell’American academy of pediatrics and children’s hospital association. L’analisi ha registrato un aumento dei casi tra i pazienti più giovani: dal 20 agosto al 3 settembre i minori contagiati sono stati 70.630, con un aumento del 16% in due settimane. Nel complesso, i minori positivi negli Stati Uniti rappresentano il 9,8%. Ad allarmare la presidente dell’associazione che raccoglie i ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 14 settembreUsa EPA/JIM LO SCALZO Lo staff medico del Children’s national hospital organizza i test per inel parcheggio dell’ospedale a WashingtonDall’inizio della pandemia di, negli Stati Uniti sono stati rilevati 513.415e adolescentisecondo un rapporto dell’American academy ofcs and children’s hospital association. L’analisi ha registrato un aumento dei casi tra i pazienti più giovani: dal 20 agosto al 3 settembre i minori contagiati sono stati 70.630, con un aumento del 16% in due settimane. Nel complesso, i minorinegli Stati Uniti rappresentano il 9,8%. Ad allarmare la presidente dell’associazione che raccoglie i ...

MediasetTgcom24 : Allarme inquinamento, 'in mare più mascherine che meduse' #Coronavirus - Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - repubblica : Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Oms: in Europa, la media dei nuovi contagi più alta che in marzo: 'Non siamo… - Francesco_Riz : RT @Agenzia_Ansa: Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - cosimoquaranta : RT @Agenzia_Ansa: Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA -