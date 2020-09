Coronavirus | Alitalia lancia la fase sperimentale “Covid-Tested” su due voli giornalieri Roma-Linate

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) Per la prevenzione contro illa“Covid-Tested” su due. “La tua sicurezza e quella del nostro personale sono, da sempre, la nostra priorità: fin dall’inizio della pandemia, abbiamo adottato tutte le misure necessarie in coordinamento con le Autorità Sanitarie per rendere la tua esperienza di volo sempre più sicura e confortevole. – scrivein una nota – Facendo seguito all’Ordinanza della Regione Lazio nr Z00058 dell’11 settembre 2020 e in collaborazione con Aeroporti di, dal 16 settembre al 16 ottobre 2020, due...