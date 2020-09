Coronavirus | 925 mila i decessi al mondo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 925 mila i decessi nel mondo - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 925 mila i decessi nel mondo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 925 mila i decessi nel mondo - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, oltre 925 mila i decessi nel mondo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre 925 mila i decessi nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 925

Agenzia ANSA

New York, 15 set 00:36 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 194.367 morti su 6.545.948 contagiati. Lo riferi ...dell’università americana Johns Hopkins.In Toscana sono 13.173 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (24 identificati in corso di tracciamento e 35 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispett ...