Coronavirus | 925 mila i decessi al mondo

Secondo l'Oms l'Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal coronavirus nei mesi di ottobre e novembre. Ieri in Italia sono stati registrati altri mille contagi; 14 i morti. Nel mondo i decessi ...ROMA, 15 SET - Hanno superato quota 925 mila i decessi nel mondo legati al coronavirus, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il paese più colpito in termini assoluti restano gli Sta ...New York, 15 set 00:36 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 194.367 morti su 6.545.948 contagiati. Lo riferi ...