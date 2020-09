Coronavirus | 1 229 nuovi positivi in 24 ore

(Di martedì 15 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.229 icontagi dain Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 9 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.633. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 80.517 tamponi, per un totale di 9.943.944 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di martedì 15 settembre. Il totale dei dimessi/guariti è di 214.645 (+695), mentre il totale degli attualiè di 39.712 (+525). Attualmente sono 2.222 i ricoverati con sintomi, di questi 201 (+4) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 37.289 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero dicasi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (176), Liguria (141), Lazio (139), Campania ...

Sale il numero dei nuovi positivi da coronavirus, ma raddoppiano i tamponi effettuati. I 1.229 contagiati nelle ultime ventiquattro ore sono 221 in più rispetto a ieri, infatti, vanno letti anche in b ...Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1.229. I decessi arrivano a 9, mentre i ricoverati sono 100 in più. A fare il balzo in avanti più grande è la Liguria ROMA. Risalgono da 45 mila a 80 mila i ta ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.229 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 9 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.633. Nelle ultime 24 ore sono stati ...