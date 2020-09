Corona virus | Italia | 39712 attualmente positivi a test +525 in un giorno con 35633 decessi 9 e 214645 guariti 695 Totale di 289990 casi 1229 Dati della protezione civile

moretto333 : RT @Bluefidel47: Ricercatori spagnoli: vitamina D efficace contro il corona virus. - idkkandreaa : pinche corona virus - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 39712 attualmente positivi a test (+525 in un giorno) con 35633 decessi (9) e 2… - DArcangeloLex : RT @NoiNotizie: #Puglia: 6586 positivi a test #coronavirus corona virus, incremento di 76 rispetto a ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

LA NAZIONE

CATANIA - Contagi in leggero rialzo in Sicilia dove - dopo i 65 casi di ieri e i 61 del giorno prima - l'ultimo bollettino del ministero della Salute riporta 77 casi nelle ultime 24 ore. Ma va detto c ...Un nuovo trattamento, basato su una miscela di due anticorpi monoclonali, sarà sperimentato in Gran Bretagna su pazienti con Covid-19 nell’ambito dell’UK Recovery Trial, lo studio clinico di potenzial ...Trieste, 15 set - Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 615 (17 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 24 sono ricoverati in altri ...