Coppa Italia, definite le date e gli orari del primo turno eliminatorio (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il campionato si appresta a tornare anche la Coppa Italia. La competizione ripartirà il 22 settembre con la prima gara tra Sudtirol e Sassari. Una volta definito il tabellone, la Lega Serie A ha pubblicato date e orari del primo turno eliminatorio.Coppa Italia, 1° turno eliminatoriocaption id="attachment 1018763" align="alignnone" width="240" Coppa Italia 2020/21/captionQuesto il primo turno eliminatorio:SUDTIROL-SASSARI (martedì 22 settembre ore 14:30)PIACENZA-TERAMO (mercoledì 23 settembre ore 15:30)CARPI-CASARANO (mercoledì 23 settembre ore 16)NOVARA-GELBISON (mercoledì 23 ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il campionato si appresta a tornare anche la. La competizione ripartirà il 22 settembre con la prima gara tra Sudtirol e Sassari. Una volta definito il tabellone, la Lega Serie A ha pubblicatodel, 1°caption id="attachment 1018763" align="alignnone" width="240"2020/21/captionQuesto il:SUDTIROL-SASSARI (martedì 22 settembre ore 14:30)PIACENZA-TERAMO (mercoledì 23 settembre ore 15:30)CARPI-CASARANO (mercoledì 23 settembre ore 16)NOVARA-GELBISON (mercoledì 23 ...

SerieA : Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - sscnapoli : ?? | #CoppaItalia, via il 23 settembre. Entreremo in gioco a partire dagli ottavi come testa di serie ??… - sportli26181512 : #CoppaItalia, ecco le date e gli orari del primo turno: Si comincia cun Sudtirol-Sassari il 22 settembre alle 14.30… - sportavellino : Coppa Italia - Ecco data e orario di Renate-Avellino -

