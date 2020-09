Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 2016 (Di martedì 15 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha visitato a sorpresa questa mattina una scuola a Norcia, l’Istituto Tecnico e Liceo Classico Roberto Battaglia. Il 14 settembre, oltre al primo giorno di scuola, si è festeggiato anche l’ingresso nel nuovo istituto: i ragazzi e gli insegnanti avevano fatto lezione per anni nei container dopo il terremoto del 2016, che aveva reso inagibile la loro scuola. I ragazzi sono entrati nelle nuove classi al grido di “Viva la scuola!”. Lo scorso gennaio, professori, personale Ata e studenti avevano protestato davanti a palazzo Montecitorio il loro disagio per la lentezza dei lavori, per poi essere accolti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Il premier Giuseppehato aquesta mattina una, l’Istituto Tecnico e Liceo Classico Roberto Battaglia. Il 14 settembre, oltre aldi, si è festeggiato anche l’ingresso nel nuovo istituto: i ragazzi e gli insegnanti avevano fatto lezione per anni nei containerildel, che aveva reso inagibile la loro. I ragazzi sono entrati nelle nuove classi al grido di “Viva la!”. Lo scorso gennaio, professori, personale Ata eavevano protestato davanti a palazzo Montecitorio il loro disagio per la lentezza dei lavori, per poi essere accolti ...

