Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: gli studenti tornano in classe quattro anni dopo il terremoto del 2016 (Di martedì 15 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha visitato a sorpresa questa mattina una scuola a Norcia, l’Istituto Tecnico e Liceo Classico Roberto Battaglia. Il 14 settembre, oltre al primo giorno di scuola, si è festeggiato anche l’ingresso nel nuovo istituto: i ragazzi e gli insegnanti avevano fatto lezione per anni nei container dopo il terremoto del 2016, che aveva reso inagibile la loro scuola. I ragazzi sono entrati nelle nuove classi al grido di “Viva la scuola!”. Lo scorso gennaio, professori, personale Ata e studenti avevano protestato davanti a palazzo Montecitorio il loro disagio per la lentezza dei lavori, per poi essere accolti dal presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Il premier Giuseppehato aquesta mattina una, l’Istituto Tecnico e Liceo Classico Roberto Battaglia. Il 14 settembre, oltre al primo giorno di, si è festeggiato anche l’ingresso nel nuovo istituto: i ragazzi e gli insegnanti avevano fatto lezione pernei containerildel, che aveva reso inagibile la loro. I ragazzi sono entrati nelle nuove classi al grido di “Viva la!”. Lo scorso gennaio, professori, personale Ata eavevano protestato davanti a palazzo Montecitorio il loro disagio per la lentezza dei lavori, per poi essere accolti dal presidente ...

fattoquotidiano : Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del… - Palazzo_Chigi : Domani, martedì 8 settembre, il Presidente @GiuseppeConteIT si recherà in visita a Beirut (Libano) per incontri ist… - Kurdefeso : RT @fattoquotidiano: Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 20… - vittoriodiri : RT @fattoquotidiano: Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 20… - Noovyis : (Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: gli studenti tornano in classe quattro anni dopo il terremoto del 201… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte visita Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il… Il Fatto Quotidiano Vidal nerazzurro

Il centrocampista cileno, dunque, ritrova Antonio Conte con cui ha vinto e stretto un forte legame ai tempi della Juventus. Secondo la radio catalana Vidal già oggi sarà a Milano per sostenere le ...

RAC1: "Vidal è dell'Inter, affare fatto: tutte le cifre"

In Spagna sono sicuri, presto il cileno farà ritorno in Italia e abbraccerà di nuovo Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juventus. Secondo RAC1, già nella giornata di oggi il 'Guerriero' ...

La vera perla di Montecosaro: un viaggio nel Museo del Cinema a Pennello

vanta la visita dei grandi protagonisti del cinema d'autore italiano e non solo. Tra gli altri sono passati, lasciando ognuno il proprio marchio, Carlo Verdone che autografò il jukebox di Compagni di ...

Il centrocampista cileno, dunque, ritrova Antonio Conte con cui ha vinto e stretto un forte legame ai tempi della Juventus. Secondo la radio catalana Vidal già oggi sarà a Milano per sostenere le ...In Spagna sono sicuri, presto il cileno farà ritorno in Italia e abbraccerà di nuovo Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juventus. Secondo RAC1, già nella giornata di oggi il 'Guerriero' ...vanta la visita dei grandi protagonisti del cinema d'autore italiano e non solo. Tra gli altri sono passati, lasciando ognuno il proprio marchio, Carlo Verdone che autografò il jukebox di Compagni di ...