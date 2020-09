Conte, visita a sorpresa agli studenti di Norcia: «Se perdiamo la sfida del Recovery Fund mandateci a casa» – Il video (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre«Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per superarle mano a mano che si presenteranno». Così il premier Giuseppe Conte al termine di una visita a sorpresa alla nuova scuola superiore temporanea “De Gasperi- Battaglia”. «Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari – ha aggiunto – ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo». Il premier ha poi parlato del Recovery Fund e del piano di riforme che il governo si ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre«Abbiamo lavorato per assicurare che questo anno scolastico possa svolgersi con didattica in presenza. Siamo consapevoli delle criticità e abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per superarle mano a mano che si presenteranno». Così il premier Giuseppeal termine di unaalla nuova scuola superiore temporanea “De Gasperi- Batta”. «Abbiamo predisposto una serie di regole e precauzioni, di impegni finanziari – ha aggiunto – ma anche di dedizione personale e professionale di tantissimi, di tutti coloro che partecipano a questo sforzo collettivo». Il premier ha poi parlato dele del piano di riforme che il governo si ...

fattoquotidiano : Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del… - Agenzia_Ansa : #Scuola Conte a Norcia: 'Lavoreremo per superare le criticità' @GiuseppeConteIT #ANSA - fanpage : Conte visita una scuola di Norcia: “Se perderemo sfida Recovery avete diritto di mandarci a casa” - lunatica10001 : RT @fattoquotidiano: Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 20… - cdghietta : RT @fanpage: Conte visita una scuola di Norcia: “Se perderemo sfida Recovery avete diritto di mandarci a casa” -