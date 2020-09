Conte, visita a sorpresa agli studenti di Norcia: “Avete il diritto di pretendere il meglio” (Di martedì 15 settembre 2020) Il premier Conte visita l’Istituto ‘De Gasperi Battaglia di Norcia, inaugurato ieri dopo il sisma del 2016. “La scuola è un momento di rilancio” visita a sorpresa di Giuseppe Conte all’Istituto ‘De Gasperi Battaglia di Norcia. L’istituto scolastico è diventato il simbolo della ripartenza, infatti venne distrutto dal sisma del 2016 e inaugurato ieri dopo quattro anni di lezione nei container. “Sono questi i giorni della ripartenza, è l’anno della fiducia, della speranza. Voi mi avete scritto ‘Siamo il futuro e abbiamo il diritto di pretendere il meglio’. Voi avete ragione: dobbiamo dedicare i massimi sforzi per ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Il premierl’Istituto ‘De Gasperi Batta di, inaugurato ieri dopo il sisma del 2016. “La scuola è un momento di rilancio”di Giuseppeall’Istituto ‘De Gasperi Batta di. L’istituto scolastico è diventato il simbolo della ripartenza, infatti venne distrutto dal sisma del 2016 e inaugurato ieri dopo quattro anni di lezione nei container. “Sono questi i giorni della ripartenza, è l’anno della fiducia, della speranza. Voi mi avete scritto ‘Siamo il futuro e abbiamo ildiil meglio’. Voi avete ragione: dobbiamo dedicare i massimi sforzi per ...

