Conte: se perdiamo la sfida sul Recovery Fund mandateci a casa (Di martedì 15 settembre 2020) Se il governo perde la sfida del Recovery Fund 'avete il diritto di mandarci a casa'. Così il premier Giuseppe Conte in visita a Norcia. Rivolgendosi agli studenti, Conte ha aggiunto: 'Eravate in ...

