Conte: “Se perdiamo la sfida sul Recovery Fund avete il diritto di mandarci a casa” (Di martedì 15 settembre 2020) “Se il governo perde la sfida del Recovery Fund avete il diritto di mandarci a casa”. Così il premier Giuseppe Conte in visita a Norcia oggi, martedì 15 settembre. Rivolgendosi agli studenti, Conte ha aggiunto: “Eravate in attesa di un nuovo istituto. Mi avete chiesto un impegno ed è nato un percorso fatto insieme grazie a uno sforzo collettivo. Siete doppiamente sofferenti per il sisma e per la pandemia. Questi sono i giorni della ripartenza”. “Ho apprezzato – ha detto poi Conte – le parole del presidente Mattarella ieri quando ha detto che la scuola non deve essere un luogo di polemiche. E’ l’ennesima sfida che il nostro Paese ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) “Se il governo perde ladelildia casa”. Così il premier Giuseppein visita a Norcia oggi, martedì 15 settembre. Rivolgendosi agli studenti,ha aggiunto: “Eravate in attesa di un nuovo istituto. Michiesto un impegno ed è nato un percorso fatto insieme grazie a uno sforzo collettivo. Siete doppiamente sofferenti per il sisma e per la pandemia. Questi sono i giorni della ripartenza”. “Ho apprezzato – ha detto poi– le parole del presidente Mattarella ieri quando ha detto che la scuola non deve essere un luogo di polemiche. E’ l’ennesimache il nostro Paese ...

marcotravaglio : La mascotte. “Se vince il No, Conte va a casa” (Roberto Formigoni, pregiudicato per corruzione agli arresti domicil… - bendellavedova : Ormai tutti gli esponenti del PD chiedono il #MES, #Conte tace ma non lo chiede e tutti gli esponenti del #M5S dico… - fattoquotidiano : Se il Pd perde le elezioni il governatore può aprire la crisi nel partito, aiutato da “Repubblica” di Elkann [di… - ciolonap : RT @fanpage: Conte visita una scuola di Norcia: “Se perderemo sfida Recovery avete diritto di mandarci a casa” - robynol781012 : RT @doluccia16: Orrore a Como. Prete ucciso a coltellate da un clandestino, davanti la chiesa. Chissà se ne parleranno dalla mattina alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Se Mes: Conte, se servirà ne parleremo in Parlamento Affaritaliani.it