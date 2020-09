Conte dorme e al Recovery Fund ci pensa la mafia. La denuncia di Europol (Di martedì 15 settembre 2020) La mafia punta sui soldi in arrivo dal Recovery Fund. A sostenerlo è il gruppo di lavoro Europol. Stando a quanto sostiene il direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, "la Ue deve essere consapevole che ci sono rischi sulla distribuzione dei sussidi e degli aiuti". "In tempi di recessione economica occorre liquidità, chi ha denaro disponibile conquista il mercato, purtroppo non esistono margini sufficienti per evitare il riciclaggio del denaro perché un sistema di difesa può funzionare se esiste un sistema economico forte e questo non accade in una situazione di grave recessione" le fa eco il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale della Pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale. Tra gli esempi dei metodi della mafia ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Lapunta sui soldi in arrivo dal. A sostenerlo è il gruppo di lavoro. Stando a quanto sostiene il direttore esecutivo di, Catherine De Bolle, "la Ue deve essere consapevole che ci sono rischi sulla distribuzione dei sussidi e degli aiuti". "In tempi di recessione economica occorre liquidità, chi ha denaro disponibile conquista il mercato, purtroppo non esistono margini sufficienti per evitare il riciclaggio del denaro perché un sistema di difesa può funzionare se esiste un sistema economico forte e questo non accade in una situazione di grave recessione" le fa eco il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale della Pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale. Tra gli esempi dei metodi della...

