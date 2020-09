Conte agli studenti di Norcia: "Se perdiamo la sfida del Recovery Fund mandateci a casa" (Di martedì 15 settembre 2020) “Il piano Next generation Eu è un progetto per voi, per restituirvi un Paese migliore”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con gli studenti a Norcia. “Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa” ha aggiunto. “L’Italia sta facendo il suo piano nazionale - ha detto ancora Conte - e siamo nella fase avanzata di studio e approfondimento”. “E’ molto bello che a livello europeo - ha sottolineato il premier con gli studenti - quando hanno pensato a questo grande piano d’intervento per i Paesi più sofferenti per la pandemia lo hanno chiamato Next generation Eu”.“Siete doppiamente sofferenti, avete fatto i conti col sisma prima e con il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “Il piano Next generation Eu è un progetto per voi, per restituirvi un Paese migliore”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppeparlando con gli. “Se perderemo questaavrete il diritto di mandarci a” ha aggiunto. “L’Italia sta facendo il suo piano nazionale - ha detto ancora- e siamo nella fase avanzata di studio e approfondimento”. “E’ molto bello che a livello europeo - ha sottolineato il premier con gli- quando hanno pensato a questo grande piano d’intervento per i Paesi più sofferenti per la pandemia lo hanno chiamato Next generation Eu”.“Siete doppiamente sofferenti, avete fatto i conti col sisma prima e con il ...

