Conte “A casa se perdiamo la sfida del Recovery Fund” (Di martedì 15 settembre 2020) NORCIA (PERUGIA) (ITALPRESS)- Una visita a sorpresa, un vero e proprio blitz in una scuola di Norcia, la cittadina umbra colpita dal terremoto nel 2016. Questa mattina il premier Giuseppe Conte ha incontrato gli alunni dell'Istituto tecnico e Liceo Classico “Roberto Battaglia”. Una visita che giunge il giorno dopo l'inaugurazione della scuola, danneggiata dal sisma che ha colpito la zona. Per la prima volta dopo 4 anni, gli studenti sono tornati nel loro istituto dopo avere frequentato una scuola di lamiera, un container modificato per accogliere gli alunni. Accompagnato dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, Conte è stato accolto dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno, dalla preside Rossella Tonti e dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Nel corso della sua visita ha incontrato studenti e docenti, anche ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) NORCIA (PERUGIA) (ITALPRESS)- Una visita a sorpresa, un vero e proprio blitz in una scuola di Norcia, la cittadina umbra colpita dal terremoto nel 2016. Questa mattina il premier Giuseppeha incontrato gli alunni dell'Istituto tecnico e Liceo Classico “Roberto Battaglia”. Una visita che giunge il giorno dopo l'inaugurazione della scuola, danneggiata dal sisma che ha colpito la zona. Per la prima volta dopo 4 anni, gli studenti sono tornati nel loro istituto dopo avere frequentato una scuola di lamiera, un container modificato per accogliere gli alunni. Accompagnato dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini,è stato accolto dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno, dalla preside Rossella Tonti e dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Nel corso della sua visita ha incontrato studenti e docenti, anche ...

marcotravaglio : La mascotte. “Se vince il No, Conte va a casa” (Roberto Formigoni, pregiudicato per corruzione agli arresti domicil… - matteosalvinimi : #Salvini: Acquedotto pugliese perde la metà dell'acqua prima che esca dai rubinetti dei cittadini. A Firenze aspett… - Corriere : Conte a Norcia: «Se falliamo sul Recovery Fund avrete diritto di mandarci a casa» - LuisaPistini : Conte ora fa lo spaccone: 'Mandatemi pure a casa' - - Marghe0855 : RT @Antigiornalista: Dopo Forza Italia, Italia Viva e la Lega, anche la Meloni vota No al #TaglioDeiParlamentari per mandare a casa Conte… -