Consiglio Federale FIGC, c’è anche Claudio Lotito – VIDEO (Di martedì 15 settembre 2020) Consiglio Federale FIGC, c’è anche Claudio Lotito: giornata importante a Roma, presente il commissario tecnico Roberto Mancini Giornata importante a Roma per il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, così come il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. All’ordine del giorno anche la decisione sul ricorso di Bitonto e Picerno, accusate entrambe di una presunta combine. Le due squadre, molto probabilmente, non verranno riammesse. Si decide anche su protocolli anticovid-19 in vista della nuova stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020), c’è: giornata importante a Roma, presente il commissario tecnico Roberto Mancini Giornata importante a Roma per ildella Federazione Italiana Giuoco Calcio. Presenteil presidente della Lazio, così come il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. All’ordine del giornola decisione sul ricorso di Bitonto e Picerno, accusate entrambe di una presunta combine. Le due squadre, molto probabilmente, non verranno riammesse. Si decidesu protocolli anticovid-19 in vista della nuova stagione. Leggi su Calcionews24.com

mauroberruto : Il Ministro dello Sport @vinspadafora si scaglia contro i Presidenti 'in carica dai tempi della lira' e… - NewsTuttoC : FIGC, termina il Consiglio Federale: Bisceglie e Foggia in C - marcovarini : RT @sportface2016: +++ Consiglio Federale: #Foggia e #Bisceglie riammesse in #SerieC per scorrimento di classifica +++ #FIGC #calcio https… - matmosciatti11 : RT @sportface2016: +++ Consiglio Federale: #Foggia e #Bisceglie riammesse in #SerieC per scorrimento di classifica +++ #FIGC #calcio https… - sportface2016 : +++ Consiglio Federale: #Foggia e #Bisceglie riammesse in #SerieC per scorrimento di classifica +++ #FIGC #calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Federale Rugby: oggi il consiglio federale, si attendono indicazioni per l’inizio dei campionati - Fir Federazione Italiana rugby RugbyMeet Consiglio Federale FIGC, via ai lavori: c’è anche il ct Mancini

Da pochi minuti è iniziato il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. A Roma è presente anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini il quale si è presentato per p ...

La Viterbese a caccia di under in prestito

È atteso ormai a ore l'ufficialità relativa all'arrivo del centrocampista Francesco Salandria, e firmerà un contratto che lo legherà per due stagioni alla Viterbese. Il giocatore, voluto dal president ...

Il Canton Ticino caccia gli italiani: centinaia di permessi di soggiorno non rinnovati in barba alle leggi

La trasmissione televisiva svizzera Falò ha mandato in onda, il 3 settembre appena trascorso, un’indagine relativa alla serialità con cui le autorità del Cantone Ticino ignorano le leggi in materia di ...

Da pochi minuti è iniziato il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. A Roma è presente anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini il quale si è presentato per p ...È atteso ormai a ore l'ufficialità relativa all'arrivo del centrocampista Francesco Salandria, e firmerà un contratto che lo legherà per due stagioni alla Viterbese. Il giocatore, voluto dal president ...La trasmissione televisiva svizzera Falò ha mandato in onda, il 3 settembre appena trascorso, un’indagine relativa alla serialità con cui le autorità del Cantone Ticino ignorano le leggi in materia di ...