Concorso per 15 posti di avvocato dello Stato: requisiti, domanda e bando (Di martedì 15 settembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi ed esami, n. 61 del 7 agosto 2020, è il bando di Concorso, per esame teorico-pratico, per 15 posti di avvocato della Stato. La domanda di iscrizione va inviate entro il 6 ottobre. Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione. Concorso per avvocati dello Stato: requisiti Possono partecipare al Concorso i cittadini italiani in possesso, oltre alla incensurabile condotta civile e morale, dei requisiti previsti dal bando e appartenenti alle seguenti categorie: a)procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio effettivo; b)magistrati ordinari nominati ...

