«Con la collaborazione di tutti, siamo riusciti a riaprire la scuola in sicurezza» (Di martedì 15 settembre 2020) Raffaella A.L. Savino, preside di due istituti comprensivi in provincia di Reggio Emilia, racconta il primo giorno dei suoi 2100 allievi. Che hanno trovato tutte le aule pronte ad accoglierli. Merito della collaborazione fra comuni, docenti e genitori. Ma anche dell'autonomia scolastica. «Il Covid ci ha spronato a realizzare effettivamente l'autonomia organizzativa scolastica». Stanca ma soddisfatta, la preside Raffaella A.L. Savino racconta a Panorama il primo giorno di scuola dei suoi 2100 studenti e tira le fila dell'esperienza maturata negli scorsi sei mesi, i più impegnativi della sua carriera. Nominata un anno fa dirigente titolare dell'Istituto comprensivo di Sant'Ilario D'Enza, in provincia di Reggio Emilia, dal primo settembre 2020 questa ex docente di filosofia di un liceo dell'Aquila è diventata anche reggente ... Leggi su panorama (Di martedì 15 settembre 2020) Raffaella A.L. Savino, preside di due istituti comprensivi in provincia di Reggio Emilia, racconta il primo giorno dei suoi 2100 allievi. Che hanno trovato tutte le aule pronte ad accoglierli. Merito dellafra comuni, docenti e genitori. Ma anche dell'autonomia scolastica. «Il Covid ci ha spronato a realizzare effettivamente l'autonomia organizzativa scolastica». Stanca ma soddisfatta, la preside Raffaella A.L. Savino racconta a Panorama il primo giorno didei suoi 2100 studenti e tira le fila dell'esperienza maturata negli scorsi sei mesi, i più impegnativi della sua carriera. Nominata un anno fa dirigente titolare dell'Istituto comprensivo di Sant'Ilario D'Enza, in provincia di Reggio Emilia, dal primo settembre 2020 questa ex docente di filosofia di un liceo dell'Aquila è diventata anche reggente ...

reportrai3 : Perché il Parlamento è sempre meno il luogo in cui si decide davvero? 'Sì o no', un'inchiesta in esclusiva… - ItalyMFA : ???????? Vice Ministra @ecdelre visita sede @WFP e incontra @WFPChief: impegno a rafforzare collaborazione sul campo pe… - poliziadistato : #12settembre Commissariato Aversa (CE) #Capodellapolizia inaugura la stanza “Mai più soli” dedicata all’ascolto pro… - CamComBas : RT @AssetBasilicata: Patto per l'#export strumenti e opportunità per #PMI #roadshow virtuale a cura di MAECI agenzia ICE e SACE SIMEST, in… - ExpertiseOn : Qualità, legame col territorio e innovazione, i fattori dell'agenda di collaborazione tra produttori e distributori… -

Ultime Notizie dalla rete : Con collaborazione Caltanissetta. La collaborazione di importanti professionisti esperti con il Centro Spina Bifida. il Fatto Nisseno Finisce la fuga di Johnny lo Zingaro, era evaso dal carcere: «Sono scappato per amore»

Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny ‘lo zingaro’, scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia della ...

Arte e moda

Curata da Federico Caloi, con la collaborazione di Valentina Cavera, la rassegna propone alcuni tra gli artisti più significativi del panorama contemporaneo, testimoni con i loro lavori, così come la ...

La Luna sulla Magliana: documentario selezionato all’i-Fest 2020

La Luna sulla Magliana documentario girato durante la pandemia nel quartiere della Magliana con protagonisti giovani di 13 anni sarà presentato nella selezione ufficiale dell’i-Fest International Film ...

Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny ‘lo zingaro’, scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia della ...Curata da Federico Caloi, con la collaborazione di Valentina Cavera, la rassegna propone alcuni tra gli artisti più significativi del panorama contemporaneo, testimoni con i loro lavori, così come la ...La Luna sulla Magliana documentario girato durante la pandemia nel quartiere della Magliana con protagonisti giovani di 13 anni sarà presentato nella selezione ufficiale dell’i-Fest International Film ...