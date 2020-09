Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano (Di martedì 15 settembre 2020) vaccino antinfluenzale: come è possibile dimezzare i ricoveri Il vaccino antinfluenzale giocherà un ruolo fondamentale in questi mesi. I dati degli ultimi giorni relativi alla diffusione del Covid-19 indicano un forte incremento di casi di positività: 1456 ieri, domenica 13 settembre. Sebbene il virus sembri essere divenuto meno aggressivo, per quanto riguarda la sintomaticità, gli effetti di una seconda andata sul nostro sistema sanitario potrebbero essere devastanti. In questo contesto si inseriscono le speranze legate alla diffusione del vaccino anti-influenzale che – secondo gli esperti – potrebbero facilitare il contrasto alla diffusione del Covid-19. Un’alta diffusione del ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020): come èIlgiocherà un ruolo fondamentale in questi mesi. Idegli ultimi giorni relativi alla diffusione del Covid-19 indicano un forte incremento di casi di positività: 1456 ieri, domenica 13 settembre. Sebbene il virus sembri essere divenuto meno aggressivo, per quanto riguarda la sintomaticità, gli effetti di una seconda andata sul nostro sistema sanitario potrebbero essere devastanti. In questo contesto si inseriscono le speranze legate alla diffusione delanti-influenzale che – secondo gli esperti – potrebbero facilitare il contrasto alla diffusione del Covid-19. Un’alta diffusione del ...

NicolaPorro : Con l'arrivo della stagione influenzale, i numeri che ruotano attorno ai #tamponi e alla #scuola non tornano. Ci ra… - Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - Agenzia_Ansa : Vaccino, test sospesi per un'infiammazione spinale. La reazione potrebbe non essere collegata con il vaccino. #ANSA… - Rosandtheworld : @Ariachetira A quel signore invasato che parla di vaccino antinfluenzale obbligatorio, con tanta veemenza, manca solo l'accento tedesco... - Uedrus : @SignorErnesto @accipiter61 @corradoformigli Giovani di solito non muoiono neppure di influenza. Anche influenza è… -