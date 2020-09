Comune di Napoli: dispositivo di traffico temporaneo per San Gennaro (Di martedì 15 settembre 2020) Comune di Napoli: istituito un dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade del Centro Storico in occasione della festività di San Gennaro. Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade del Centro Storico, in occasione della festività di San Gennaro 2020. Il giorno 19 settembre 2020, dalle ore 07:00 … Leggi su 2anews (Di martedì 15 settembre 2020)di: istituito undiin alcune strade del Centro Storico in occasione della festività di San. Ildiha istituito undiin alcune strade del Centro Storico, in occasione della festività di San2020. Il giorno 19 settembre 2020, dalle ore 07:00 …

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli Smart working, è boom di richieste al Comune di Napoli Il Mattino Cancelleri e Spadafora: “A Pomigliano nuovi collegamenti viari e fondi per le associazioni”

Prosegue l’abbraccio del governo alla città di Pomigliano. Qui domenica sera e ieri mattina si sono avvicendati due importanti esponenti dell’esecutivo diretto da Giuseppe Conte e cioè Giancarlo Cance ...

VIDEO/ Maxi sequestro di piantagioni di marijuana nel Napoletano

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato ... e il sequestro di ulteriori 50 piante di marijuana scoperte nello stesso Comune.

Napoli, la statua scomparsa dalla Villa Comunale era in deposito: ora via al restauro

La statua scomparsa dal 2015 nella Villa comunale tornerà al suo posto. Grazie all’intervento dell’associazione Premio GreenCare la scultura del fauno suonatore di flauto, una delle 8 in stile neoclas ...

