Compleanno Principe Harry | auguri della Royal Family e…

Leggi su bloglive

(Di martedì 15 settembre 2020) Ilspegne 36 candeline, l’occasione è buona per appianare i contrasti familiari, ma il motivo per festeggiare è (anche) un altro. Iloggi spegne 36 candeline, il ragazzo ribellefamiglia reale, che da ultimo è stato protagonista di particolari tensioni e spaccature all’internofamiglia reale ha diversi motivi per festeggiare. Il, infatti, è stata occasione per un riavvicinamento in famiglia o per lo meno per manifestare un clima più disteso tra lui e il resto dei reali. Gli giungonoda parte del fratello William esua consorte, Kate Middleton, che pubblicano uno scatto dei tre che corrono in un campo di atletica, nello ...