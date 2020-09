Como | sacerdote ucciso | il corpo ritrovato vicino alla Chiesa

(Di martedì 15 settembre 2020) Choc aper l’omicidio di un prete, il parroco don Roberto Malgesini, trovato cadavere in strada, nella zona di piazza San Rocco questa mattina, dopo le 7.Il, di 51 anni, sarebbe stato aggredito e accoltellato a morte secondo le prime informazioni. Ildi don Roberto, sempre impegnato a favore degli ultimi spiegano i quotidiani locali, è stato rinvenuto nelle vicinanze della sua parrocchia.Dato l’rme, sul posto sono giunti il personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare la morte del prete, i carabinieri e la polizia con la squadra della scientifica che ha eseguito i rilievi.Ildel parroco è stato trovato nella salita che porta. Non distante, gli agenti della scientifica hanno ...

Corriere : Como, sacerdote di 51 anni ucciso a coltellate in piazza: l’omicida si è costituito - m_biagiarelli : Il sacerdote di #como ,leggendo i titoli dei giornali msinstream , si è accoltellato alle spalle da solo. Omettere… - CaterinaDoglio : RT @Corriere: Il sacerdote, 51 anni, era il coordinatore dei volontari che ogni mattina portano la colazione agli emarginati. È stato colpi… - SUNSHIN22100675 : RT @marioadinolfi: Ancora un sacerdote ucciso. Oggi piangiamo don Roberto Malgesini, 51 anni, accoltellato a morte sotto casa a Como da uno… - Adnkronos : Sacerdote accoltellato a morte a #Como, senzatetto si costituisce -

Ultime Notizie dalla rete : Como sacerdote

Don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni, è stato ucciso questa mattina a coltellate nel centro a Como. A sferrare i colpi mortali sarebbe stato un cittadino straniero che si è poi costituito ai ...Intanto, in piazza San Rocco si è subito portato il vescovo di Como, Oscar Cantoni, che ha impartito la benedizione sul corpo senza vita del sacerdote. Questa sera, alle 20.30, in Duomo a Como, il ...Como è inorridita da questo delitto: il sacerdote era fra i più amati e conosciuti in città. Un prete di strada, assegnato alla parrocchia di San Bartolomeo, sempre pronto a farsi in quattro per ...