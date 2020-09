Como: prete ammazzato da migrante senzatetto, ovviamente con problemi psichici (Di martedì 15 settembre 2020) Un prete, don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato ucciso con una coltellata questa mattina a Como da un senzatetto con problemi psichici. L'uomo, di origini straniere, si è poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli ultimi Leggi su firenzepost (Di martedì 15 settembre 2020) Un, don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato ucciso con una coltellata questa mattina ada uncon. L'uomo, di origini straniere, si è poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli ultimi

