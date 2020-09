Como: lutto cittadino per don Malgesini nel giorno dei funerali (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Il lutto cittadino per don Roberto Malgesini, ucciso questa mattina, sarà nel giorno delle esequie. Lo fa sapere il Comune di Como con una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Ilper don Roberto, ucciso questa mattina, sarà neldelle esequie. Lo fa sapere il Comune dicon una nota.

TV7Benevento : Como: lutto cittadino per don Malgesini nel giorno dei funerali... - SchettinoAlbert : RT @valfurla: Il sindaco di Como proclama il lutto cittadino per l'omicidio di un prete di strada che la Giunta non ha mai aiutato e suppor… - AnCatDubh8 : RT @valfurla: Il sindaco di Como proclama il lutto cittadino per l'omicidio di un prete di strada che la Giunta non ha mai aiutato e suppor… - icarvsplume : RT @leftiscooler: A Como c’è la destra. Una destra brutta: l’assessore che toglie le coperte al senzatetto. A Como c’era un prete degli ult… - giannipinoli : RT @valfurla: Il sindaco di Como proclama il lutto cittadino per l'omicidio di un prete di strada che la Giunta non ha mai aiutato e suppor… -