Como, don Roberto Malgesini accoltellato vicino alla parrocchia da uno straniero con problemi psichici. La scena del crimine (Di martedì 15 settembre 2020) Don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni, molto conosciuto a Como per il suo impegno nei confronti di migranti ed emarginati, è stato ucciso con una coltellata martedì mattina poco dopo le 7 in piazza San Rocco, a poca distanza dalla sua parrocchia. Il presunto responsabile, uno straniero, si è costituito intorno alle 8 nella caserma locale dei carabinieri. "Aveva problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione non eseguiti", ha detto il direttore della Caritas di Como, Roberto Bernasconi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - RaiNews : Un prete di 51 anni, don Roberto Malgesini, è stato accoltellato a morte in piazza San Rocco, a Como. L’aggressione… - TgrRai : #Como, don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso a coltellate da uno straniero. Il prete era conosciuto per il suo imp… - Elisabe94838092 : RT @a_meluzzi: Como: accoltellato a morte don Malgesini, il prete degli ultimi. L'omicida si costituisce. Onore e preghiera a don Roberto s… - pabapa11 : RT @francescatotolo: Don Malgesini è stato accoltellato questa mattina in centro a #Como. A sferrare i fendenti con un coltello da cucina è… -