Como: Don Malgesini, il prete degli ultimi, accoltellato a morte da tunisino senza permesso (Di martedì 15 settembre 2020) Il migrante senza dimora ha confessato. Aveva due provvedimenti di espulsione mai eseguiti. 'Era un santo' le parole del vescovo di Como Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 settembre 2020) Il migrantedimora ha confessato. Aveva due provvedimenti di espulsione mai eseguiti. 'Era un santo' le parole del vescovo di

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - NicolaPorro : La morte di don #RobertoMalgesini è stata un martirio. Ma perpetrato da chi? L’omicida è un tunisino, eppure qualcu… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - robinit66 : RT @marioadinolfi: Ancora un sacerdote ucciso. Oggi piangiamo don Roberto Malgesini, 51 anni, accoltellato a morte sotto casa a Como da uno… - robertabalestr1 : RT @VitoMancuso: Oggi 15 settembre 2020 è stato ucciso don Roberto Malgesini, di Como; il 15 settembre 1993 veniva ucciso don Pino Puglisi,… -