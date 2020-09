Come Navalnyj ha usato l’ironia per mostrare la sua prima foto dopo l’avvelenamento (Di martedì 15 settembre 2020) «Non ho usato nessun aiuto esterno, non mi hanno installato nemmeno una semplice valvola in gola. Ho respirato tutto il giorno da solo per la prima volta. Mi è piaciuto molto. È processo sorprendente, sottovalutato da molti: ve lo raccomando» – Alexei Navalnyj, dopo l’avvelenamento, ha utilizzato queste parole per mostrarsi nuovamente in pubblico e condividere, con i suoi 1,5 milioni di followers una immagine dal letto dell’ospedale. LEGGI ANCHE > Navalnyj è arrivato a Berlino, l’oppositore di Putin trasferito per essere curato foto Navalnyj dal letto d’ospedale: «Bello respirare, è un processo sottovalutato» La clinica Charité di Berlino dove ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) «Non honessun aiuto esterno, non mi hanno installato nemmeno una semplice valvola in gola. Ho respirato tutto il giorno da solo per lavolta. Mi è piaciuto molto. È processo sorprendente, sottovalutato da molti: ve lo raccomando» – Alexeil’avvelenamento, ha utilizzato queste parole per mostrarsi nuovamente in pubblico e condividere, con i suoi 1,5 milioni di followers una immagine dal letto dell’ospedale. LEGGI ANCHE >è arrivato a Berlino, l’oppositore di Putin trasferito per essere curatodal letto d’ospedale: «Bello respirare, è un processo sottovalutato» La clinica Charité di Berlino dove ...

