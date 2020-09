Colf, badanti e baby sitter: rincari fino a 118 euro al mese per un milione di famiglie. Gli aumenti caso per caso (Di martedì 15 settembre 2020) Punto per punto ecco che cosa prevede l’accordo di settore per Colf, babysitter e badanti. Più ore per la partecipazione a corsi di formazione in funzione del «patentino di qualità» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 settembre 2020) Punto per punto ecco che cosa prevede l’accordo di settore per. Più ore per la partecipazione a corsi di formazione in funzione del «patentino di qualità»

fisco24_info : Colf, badanti e baby sitter: rincari fino a 118 euro al mese per un milione di famiglie. Gli aumenti caso per caso:… - AsnaghiAndrea : @MicheTiraboschi Michele, nella mia esperienza il tasso di sommerso (contributivamente il costo è irrisorio) deriva… - fabiolabrignone : RT @RedattoreSocial: Proposta dei pensionati @CislLombardia: creare strutture per la quarantena di #badanti e #colf. Il 70% dei lavoratori… - adrimilano1 : Nuovo CCNL colf, badanti e baby sitter dal 1° ottobre 2020: cosa cambia? Tutte le novità - fmazzoni7 : RT @DalilaAdrower: @nicmax25 Sono badanti e colf, poverette. Ce ne sono tantissime. Stessa cosa per le rumene. La badante di mamma non può… -