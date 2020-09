Colf, badanti e baby sitter: è in arrivo l’aumento contrattuale (Di martedì 15 settembre 2020) Per Colf, badanti e baby sitter è in arrivo un importante aumento contrattuale che si tradurrà in un rincaro per le famiglie datrici di lavoro. L’accordo di settore per Colf, babysitter e badanti prevede molte novità non solo economiche. Il rinnovo del contratto collettivo del settore, che è stato sottoscritto l’8 settembre e sarà in … L'articolo Colf, badanti e baby sitter: è in arrivo l’aumento contrattuale proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Perè inun importante aumentoche si tradurrà in un rincaro per le famiglie datrici di lavoro. L’accordo di settore perprevede molte novità non solo economiche. Il rinnovo del contratto collettivo del settore, che è stato sottoscritto l’8 settembre e sarà in … L'articolo: è inl’aumentoproviene da YesLife.it.

vlntnc : Colf, badanti e baby sitter: rincari fino a 118 euro al mese per un milione di famiglie. Gli aumenti caso per caso… - fordeborah5 : RT @24NormeTributi: Colf, badanti e baby sitter: rincari fino a 118 euro al mese per un milione di famiglie. Gli aumenti caso per caso http… - Taxdailynews : Colf, badanti e baby sitter: rincari fino a 118 euro al mese per un milione di famiglie. Gli aumenti caso per caso - TgrRaiFVG : Dal primo ottobre entra in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale per colf, baby sitter e badanti che, oltr… - ragazzini_p : RT @FnpLombardia: Le badanti che rientrano da paesi stranieri dovrebbero trascorrere la quarantena in strutture dedicate, non a carico dell… -