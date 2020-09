Coi soldi dei deputati 5S finanziati i post di Salvini e Meloni: da Napoli scoppia la bufera (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In alto la scritta “finanziato con il Movimento Cinque Stelle Camera” ma poi subito sotto l’incredibile sorpresa. Ad essere sponsorizzato sui social coi soldi dei parlamentari grillini non è un post con la foto di Luigi Di Maio che dice Sì al Referendum. Ma bensì di Matteo Salvini. Spunta con la stessa scritta su Fb anche il post di Giorgia Meloni, pagato sempre con denaro a Cinque Stelle. Dalla sorpresa alla magia la pagina ad un certo punto scompare. Ma ad immortalare tutto ci pensa però un ex consigliere dei Cinque Stelle di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Si chiama Peppe Ricciardi, che nel suo Comune è stato anche candidato a sindaco. Pubblica gli screenshot dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– In alto la scritta “finanziato con il Movimento Cinque Stelle Camera” ma poi subito sotto l’incredibile sorpresa. Ad essere sponsorizzato sui social coidei parlamentari grillini non è uncon la foto di Luigi Di Maio che dice Sì al Referendum. Ma bensì di Matteo. Spunta con la stessa scritta su Fb anche ildi Giorgia, pagato sempre con denaro a Cinque Stelle. Dalla sorpresa alla magia la pagina ad un certo punto scompare. Ma ad immortalare tutto ci pensa però un ex consigliere dei Cinque Stelle di Grumo Nevano, in provincia di. Si chiama Peppe Ricciardi, che nel suo Comune è stato anche candidato a sindaco. Pubblica gli screenshot dei ...

