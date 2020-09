Clima, rapporto shock del Cmcc: in Italia +5°C entro il 2100, a rischio l’8% del Pil pro capite (Di mercoledì 16 settembre 2020) entro i prossimi 30 anni la temperatura in Italia aumenterà di 2 gradi (rispetto al periodo 1981-2010), ed entro fine secolo i gradi in più potrebbero diventare 5. E’ l’allarme lanciato nel report ‘Analisi del rischio. I cambiamenti Climatici in Italia‘, della Fondazione Cmcc, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. L’Italia, secondo queste previsioni, si ritroverà alle prese con estati sempre più siccitose nelle regioni del centro e del Sud, aumento di eventi estremi sul fronte piogge (+9% la probabilita’ del rischio in Italia negli ultimi 20 anni), ma anche piu’ giorni caldi e ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020)i prossimi 30 anni la temperatura inaumenterà di 2 gradi (rispetto al periodo 1981-2010), edfine secolo i gradi in più potrebbero diventare 5. E’ l’allarme lanciato nel report ‘Analisi del. I cambiamentitici in‘, della Fondazione, CEuro-Mediterraneo sui Cambiamentitici. L’, secondo queste previsioni, si ritroverà alle prese con estati sempre più siccitose nelle regioni del ce del Sud, aumento di eventi estremi sul fronte piogge (+9% la probabilita’ delinnegli ultimi 20 anni), ma anche piu’ giorni caldi e ...

