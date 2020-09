Clima, appello di 150 grandi aziende: in Ue taglio 55% emissioni entro 2030 (Di martedì 15 settembre 2020) I leader europei appoggino un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 di almeno il 55% sui livelli del 1990. E' l'appello lanciato da oltre 150 amministratori delegati di aziende ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) I leader europei appoggino un obiettivo di riduzione delledi gas serra aldi almeno il 55% sui livelli del 1990. E' l'lanciato da oltre 150 amministratori delegati di...

Papa Francesco: «La pace, una scienza da imparare presto»

Il cambiamento d'epoca che l'umanita sta vivendo e abitato da quella che piu volte ho indicato come «una terza guerra mondiale a pezzi». Conosciamo bene quanto la paura di un conflitto mondiale, capac ...

Clima, Generali firma richiesta a governi UE per riduzione gas serra entro il 2030

(Teleborsa) - Ridurre le emissioni di gas serra almeno del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, superando l'obiettivo del 40% previsto in precedenza. Questa la richiesta contenuta nella let ...

