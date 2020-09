Clandestino e mai rimpatriato. Ecco chi ha ucciso il parroco (Di martedì 15 settembre 2020) Bartolo Dall'Orto Don Roberto trovato senza vita a Como. Coltellata letale al collo. L'assassino si è costituito: doveva essere rimpatriato Don Roberto lo hanno trovato coperto di sangue, col corpo martoriato dalle coltellate. La più infame, quella fatale, lo ha colpito al collo. Una vita passata ad aiutare gli ultimi (e i migranti) spezzata a 51 anni da un tunisino senza permesso di soggiorno e - soprattutto - diversi ordini di espulsione mai eseguiti. Lo hanno ritrovato alle 7 del mattino in piazza San Rocco, a Como. Alcuni passanti hanno notato il corpo in uno spiazzo dove di solito si ritrovano gli immigrati. I soccorsi sono stati chiamati all’istante, ma non c’è stato nulla da fare. Valtellinese, conosciuto in città proprio per la sua attività verso i più poveri, don Roberto Malgesini era nato a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Bartolo Dall'Orto Don Roberto trovato senza vita a Como. Coltellata letale al collo. L'assassino si è costituito: doveva essereDon Roberto lo hanno trovato coperto di sangue, col corpo martoriato dalle coltellate. La più infame, quella fatale, lo ha colpito al collo. Una vita passata ad aiutare gli ultimi (e i migranti) spezzata a 51 anni da un tunisino senza permesso di soggiorno e - soprattutto - diversi ordini di espulsione mai eseguiti. Lo hanno ritrovato alle 7 del mattino in piazza San Rocco, a Como. Alcuni passanti hanno notato il corpo in uno spiazzo dove di solito si ritrovano gli immigrati. I soccorsi sono stati chiamati all’istante, ma non c’è stato nulla da fare. Valtellinese, conosciuto in città proprio per la sua attività verso i più poveri, don Roberto Malgesini era nato a ...

AlienoGrigio17 : Clandestino e mai rimpatriato. Ecco chi ha ucciso il parroco Don Roberto trovato senza vita a Como. Coltellata leta… - boncirob : @1000_best #salvini Ucciso un sacerdote da un clandestino che ha ricevuto dal 2015 vari decreti di espulsione. Ma c… - Gigabyte1979 : @paolo60007407 @gadlernertweet Col cazzo. Considerando che era uno straccione clandestino con decreti di espulsione… - DanieleMarian1 : @g_ladisa Ucciso da un clandestino tunisino in Italia da 30 anni con vari decreti di espulsione mai eseguiti...non c'è altro da dire - DanieleMarian1 : @AGESCI_BARI10 Morto per mano di un clandestino con provvedimenti di espulsione mai eseguiti...dopotutto c'è la guerra in Tunisia -

Ultime Notizie dalla rete : Clandestino mai Clandestino e mai rimpatriato. Ecco chi ha ucciso il parroco ilGiornale.it Prete ucciso da clandestino a Como, Zoffili: “Mai più orrori simili, rimpatriare con urgenza”

“Il brutale omicidio avvenuto questa mattina in Piazza San Rocco ha sconvolto la nostra Como, ha ferito profondamente una città che necessita di risposte immediate e concrete da parte dello Stato. Que ...

Br, il deposito segreto riemerge dal boschetto con divise e proiettili

Erano così ben nascosti sotto terra che per oltre 40 anni nessuno li ha mai rinvenuti. Di tempo ne è passato: chi conosceva l’ubicazione del nascondiglio non li ha più recuperati. Ma oggi sono stati r ...

“Coronation”, verità scomoda e clandestina, no dal festival

C’è un film che sarebbe il caso di vedere. Non è nelle sale e non se ne parla in tv, lo si trova solo sul web – come spiega Angela Calvini a pagina 9 – e se si sa cosa cercare. È un film ‘clandestino’ ...

“Il brutale omicidio avvenuto questa mattina in Piazza San Rocco ha sconvolto la nostra Como, ha ferito profondamente una città che necessita di risposte immediate e concrete da parte dello Stato. Que ...Erano così ben nascosti sotto terra che per oltre 40 anni nessuno li ha mai rinvenuti. Di tempo ne è passato: chi conosceva l’ubicazione del nascondiglio non li ha più recuperati. Ma oggi sono stati r ...C’è un film che sarebbe il caso di vedere. Non è nelle sale e non se ne parla in tv, lo si trova solo sul web – come spiega Angela Calvini a pagina 9 – e se si sa cosa cercare. È un film ‘clandestino’ ...