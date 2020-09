Cinque ex premier anti-Boris. "La sua Brexit sarà un'onta" (Di martedì 15 settembre 2020) Davide Zamberlan Major, Brown, Blair, Cameron e May attaccano il primo ministro: "Tradire i patti con l'Ue segnerà la nostra storia" Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair, John Major. I primi ministri che hanno guidato il Regno Unito dal 1990 al 2019, gli ultimi 30 anni di storia politica britannica, esponenti di entrambi i maggiori partiti politici del Paese, i conservatori e i labouristi, uniti nella condanna dell'ultima scommessa di Boris Johnson: ripudiare il trattato di uscita dall'Ue, la cui intesa fu raggiunta con Bruxelles meno di 11 mesi fa e riscrivere le norme su obblighi doganali e aiuti di stato che riguardano l'Irlanda del Nord. L'ultimo in ordine di tempo a prendere la parola per condannare la legge sul Mercato Interno in corso di discussione in parlamento è stato David Cameron. Ho dei dubbi su quanto è stato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Davide Zamberlan Major, Brown, Blair, Cameron e May attaccano il primo ministro: "Tradire i patti con l'Ue segnerà la nostra storia" Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair, John Major. I primi ministri che hanno guidato il Regno Unito dal 1990 al 2019, gli ultimi 30 anni di storia politica britannica, esponenti di entrambi i maggiori partiti politici del Paese, i conservatori e i labouristi, uniti nella condanna dell'ultima scommessa diJohnson: ripudiare il trattato di uscita dall'Ue, la cui intesa fu raggiunta con Bruxelles meno di 11 mesi fa e riscrivere le norme su obblighi doganali e aiuti di stato che riguardano l'Irlanda del Nord. L'ultimo in ordine di tempo a prendere la parola per condannare la legge sul Mercato Interno in corso di discussione in parlamento è stato David Cameron. Ho dei dubbi su quanto è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinque premier Cinque ex premier anti-Boris. "La sua Brexit sarà un'onta" il Giornale Il no a Johnson di 5 ex premier

E sono cinque: ieri anche David Cameron si è aggiunto alla lista degli ex primi ministri viventi (tutti, da Theresa May a Gordon Brown, da Tony Blair a John Major) che hanno levato la loro voce contro ...

Lega: M5s vuole togliere rete a Ferrovie nord per darla a Rfi

Milano, 14 set. (askanews) - Il Movimento Cinque Stelle vuol togliere la concessione ferroviaria regionale di Ferrovie Nord per nazionalizzarla e trasferirla a RFI che gestirebbe anche le stazioni lom ...

Tottenham-Everton 0-1: gol e highlights. Ancelotti batte Mourinho

Ancelotti batte Mou e conquista i primi tre punti della nuova stagione di Premier. La rete della vittoria porta la firma di Calvert-Lewin, in un match divertente con tante occasioni sia da una parte c ...

