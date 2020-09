Cinema in lutto, trovata morta l’attrice giapponese Sei Ashina (Di martedì 15 settembre 2020) L’attrice Sei Ashina è morta all’età di 36 anni. Le prime indagini ipotizzano un suicidio. TOKYO (GIAPPONE) – L’attrice Sei Ashina è stata trovata morta nel proprio appartamento di Tokyo. A rinvenire il corpo senza vita nella mattinata di lunedì 14 settembre 2020 sono stati alcuni familiari che non avevano notizie da diverso tempo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, che cita i media locali, la star nipponica si sarebbe tolta la vita anche se non si hanno delle conferme ufficiali da parte delle autorità locali. E’ stata aperta un’indagine per cercare di accertare meglio la vicenda. Chi era Sei Ashina Nata a Koriyama il 22 novembre 1983, Sei Ashina ha iniziato la sua carriera come ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) L’attrice Seiall’età di 36 anni. Le prime indagini ipotizzano un suicidio. TOKYO (GIAPPONE) – L’attrice Seiè statanel proprio appartamento di Tokyo. A rinvenire il corpo senza vita nella mattinata di lunedì 14 settembre 2020 sono stati alcuni familiari che non avevano notizie da diverso tempo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, che cita i media locali, la star nipponica si sarebbe tolta la vita anche se non si hanno delle conferme ufficiali da parte delle autorità locali. E’ stata aperta un’indagine per cercare di accertare meglio la vicenda. Chi era SeiNata a Koriyama il 22 novembre 1983, Seiha iniziato la sua carriera come ...

