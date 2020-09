Cinema e psicologia al Conca Verde Al via la rassegna «Ritratti di famiglia» (Di martedì 15 settembre 2020) Una proposta di film accompagnati da una lettura critica di psicologhe e formatrici per indagare la complessità delle relazioni familiari. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 settembre 2020) Una proposta di film accompagnati da una lettura critica di psicologhe e formatrici per indagare la complessità delle relazioni familiari.

pulpjoker : Se il destino vuole che intraprenda cinema allora così sarà, posso pensare solo questo. Intanto questo primo anno p… - nspsicologia : Una riflessione della collega @GiorgiaAloisio dedicata al film Un cuore in inverno, di Claude Sautet. Buona lettura… - GiorgiaAloisio : Quando un film ti conquista, passa il tempo e sembra sempre di vederlo per la prima volta ... A me è capitato con U… - pulpjoker : Vorrei dedicare tutta la mia vita alla musica e al cinema, ed è per questo che ancora oggi sono indecisa se accetta… - MartaPaci1 : I 400 colpi' di Françoi La ribellione di un figlio può esprimere il tentativo di crearsi una propria identità disti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema psicologia Cinema e psicologia al Conca Verde Al via la rassegna «Ritratti di famiglia» L'Eco di Bergamo Sei pecore di separazione. BoJo e la psicologia di massa

Il premier di Londra ha varato la "rule of six", che vieta le riunioni ristrette per evitare i contagi. Che ne sarà del tacchino della cena di Natale? Disponendo di un curriculum da vero intellettuale ...

"Un-Normal/A Cinema Republic", serata di proiezioni a Borgo Dora

Esiste una “normalità” di corpi, sentimenti, sessualità? O è vero che a ben guardare, da vicino, nessuno è normato, nessuno è perfetto? Altera ha deciso di dare vita a una serata di cinema itinerante ...

Mestieri del cinema e Fellini. L’attore

L’attore, argomento inesauribile: è il ruolo più avvincente, lusinghiero, inebriante, ma anche il più delicato nella costruzione del film, l’anello fragile nella catena. Parlando dell’attore bisogna r ...

Il premier di Londra ha varato la "rule of six", che vieta le riunioni ristrette per evitare i contagi. Che ne sarà del tacchino della cena di Natale? Disponendo di un curriculum da vero intellettuale ...Esiste una “normalità” di corpi, sentimenti, sessualità? O è vero che a ben guardare, da vicino, nessuno è normato, nessuno è perfetto? Altera ha deciso di dare vita a una serata di cinema itinerante ...L’attore, argomento inesauribile: è il ruolo più avvincente, lusinghiero, inebriante, ma anche il più delicato nella costruzione del film, l’anello fragile nella catena. Parlando dell’attore bisogna r ...