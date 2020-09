Cile: vende la casa della madre e abbandona la donna sul marciapiede (Di martedì 15 settembre 2020) Una donna in Cile ha truffato la madre, ha venduto la sua casa e infine l’ha abbandonata per strada. Si tratta di una storia quasi incredibile quella che è stata riportata dai media Cileni nelle scorse ore. Una donna di quasi novant’anni è stata ritrovata per strada mentre si riparava dal freddo soltanto con una coperta e teneva accanto a lei … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 settembre 2020) Unainha truffato la, ha venduto la suae infine l’hata per strada. Si tratta di una storia quasi incredibile quella che è stata riportata dai mediani nelle scorse ore. Unadi quasi novant’anni è stata ritrovata per strada mentre si riparava dal freddo soltanto con una coperta e teneva accanto a lei … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.che.it

