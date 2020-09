Ciclismo: al Tour colpo di Kamna, i big si risparmiano in vista delle Alpi (Di martedì 15 settembre 2020) Il 24 enne tedesco entra nella lunga fuga e stacca tutti. Domani la Madeleine e il Col de la Loze potrebbero cambiare la classifica Leggi su lastampa (Di martedì 15 settembre 2020) Il 24 enne tedesco entra nella lunga fuga e stacca tutti. Domani la Madeleine e il Col de la Loze potrebbero cambiare la classifica

