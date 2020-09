Ciabatti | ' Bagnaia | passo verso la Ducati ufficiale'

(Di martedì 15 settembre 2020) Un podio per il team. Il 2° posto conquistato da Francesconel Gp di San Marino della MotoGP è stata una frecciala. Il pilota del team Pramac a Misano ha ...

Sarà Francesco Bagnaia a prendere il posto di Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale nella prossima stagione della MotoGP. Lo ha confermato il direttore sportivo di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, do ...ROMA - "Bagnaia ha fatto un passo nella direzione giusta, verso la Ducati ufficiale. Aveva fatto vedere nella seconda gara di Jerez che riusciva a guidare la Ducati in modo veramente efficace, purtrop ...Sarà Francesco Bagnaia a prendere il posto di Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale nella prossima stagione della MotoGP. Lo ha confermato il direttore sportivo di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, do ...