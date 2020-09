Chiarimento ufficiale sui bambini in ginocchio a scuola a Genova: “Tutti sereni, oggi nuovi banchi” (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo quasi 24 ore di meme e bufale, oltre a titoloni troppo frettolosi sulla vicenda, occorre assolutamente tornare sulla vicenda dei bambini in ginocchio a scuola, presso un istituto di Genova. Nonostante il nostro primo approfondimento sul tema, pubblicato già nella serata di lunedì, sui social hanno preso piede versioni esagerate sull’accaduto. Perché se da un lato lo scatto che milioni di italiani hanno visto è autentico, allo stesso tempo ci sono alcuni dettagli su questa storia che fanno tutta la differenza del mondo. Nota ufficiale sui bambini in ginocchio a scuola a Genova Nello specifico, lunedì sera è arrivata anche una comunicazione ufficiale da parte ... Leggi su bufale (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo quasi 24 ore di meme e bufale, oltre a titoloni troppo frettolosi sulla vicenda, occorre assolutamente tornare sulla vicenda deiin, presso un istituto di. Nonostante il nostro primo approfondimento sul tema, pubblicato già nella serata di lunedì, sui social hanno preso piede versioni esagerate sull’accaduto. Perché se da un lato lo scatto che milioni di italiani hanno visto è autentico, allo stesso tempo ci sono alcuni dettagli su questa storia che fanno tutta la differenza del mondo. NotasuiinNello specifico, lunedì sera è arrivata anche una comunicazioneda parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiarimento ufficiale Napoli, crioterapia nei bidoni della spazzatura: il chiarimento ufficiale del club Fantacalcio.it Migliorano le condizioni di Navalny, i medici: "Inizia ad alzarsi dal letto"

Le condizioni di Alexei Navalny migliorano. Lo hanno riferito fonti dell'ospedale universitario della Charité di Berlino, dove il dissidente russo è ricoverato dal 22 agosto dopo un avvelenamento da N ...

Gemma Galgani: “Nicola? Siamo in una fase di chiarimento”

Gemma Galgani ha riacceso le speranze dei fan su lei e il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, con cui sembra che la dama del trono over avesse chiuso definitivamente i rapporti prima dell’estate.

Il contagio cresce nel Sannio. Le informazioni ufficiali sono scarse. E dell'inchiesta della Procura non giungono sviluppi

La crescita dei positivi per il contagio da SARS-CoV-2 emersa dal 1° agosto, a Benevento e in altri 22 comuni della sua provincia, stando agli scarsi dati ufficiali, a ieri 13 settembre, dice di 85 sa ...

