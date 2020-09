Chiara Ferragni riceve il Leone d’oro a Venezia (Di martedì 15 settembre 2020) Chiara Ferragni riceve il Leone d’oro a Venezia per l’impegno civico Con grande sorpresa, Chiara Ferragni ha ottenuto il Leone d’Oro di Venezia da parte del sindaco Luigi Brugnaro, un premio che avrebbe dovuto ottenere già lo scorso 25 aprile ma che, a causa del Covid, è slittato fino al 14 settembre. L’influencer si trova a Venezia in questi giorni per trascorrere del tempo tra le bellezze della città e il premio le è stato conferito per “l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020)ild’oro aper l’impegno civico Con grande sorpresa,ha ottenuto ild’Oro dida parte del sindaco Luigi Brugnaro, un premio che avrebbe dovuto ottenere già lo scorso 25 aprile ma che, a causa del Covid, è slittato fino al 14 settembre. L’influencer si trova ain questi giorni per trascorrere del tempo tra le bellezze della città e il premio le è stato conferito per “l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di ...

