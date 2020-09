Chiara Ferragni: premiata con un Leone d'Oro a Venezia per il suo impegno per l'Italia (Di martedì 15 settembre 2020) Chiara Ferragni ha ricevuto il Leone d'Oro dal sindaco di Venezia con la motivazione di aver sostenuto l'Italia in questo periodo di emergenza e lei promette che 'è solo l'inizio'. Anche Chiara Ferragni porta a casa un Leone d'Oro assegnatole a Venezia, ma non per qualche interpretazione cinematografica, bensì per il suo impegno civico. L'influencer ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del sindaco della città, Luigi Brugnaro, proprio "Per l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza". In realtà, Chiara Ferragni avrebbe dovuto ritirare il Leone d'Oro il 25 aprile scorso, ma ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)ha ricevuto ild'Oro dal sindaco dicon la motivazione di aver sostenuto l'in questo periodo di emergenza e lei promette che 'è solo l'inizio'. Ancheporta a casa und'Oro assegnatole a, ma non per qualche interpretazione cinematografica, bensì per il suocivico. L'influencer ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del sindaco della città, Luigi Brugnaro, proprio "Per l'civico dimostrato per l'in questo periodo di emergenza". In realtà,avrebbe dovuto ritirare ild'Oro il 25 aprile scorso, ma ...

