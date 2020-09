Chi è Tinì Cansino? Età e carriera dell’attrice e opinionista di Uomini e Donne (Di martedì 15 settembre 2020) Ecco chi è Tinì Cansino, nota attrice e opinionista di Uomini e Donne Tinì Cansino, vero nome Photina Lappa, è un volto molto noto e amato di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La nota opinionista ha fatto il suo debutto in televisione molto prima di ricoprire il suo attuale ruolo a Uomini e Donne. Nata nel 1959 Volos, in Grecia, la Cansino è un’opinionista tv e attrice molto amata. Tanti i ruoli ricoperti sul piccolo schermo, nel corso della sua carriera l’abbiamo vista a Playgirl, Drive in, ha anche recitato nella fiction Caterina e le sue figlie. Tinì ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 15 settembre 2020) Ecco chi è Tinì, nota attrice ediTinì, vero nome Photina Lappa, è un volto molto noto e amato di, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. La notaha fatto il suo debutto in televisione molto prima di ricoprire il suo attuale ruolo a. Nata nel 1959 Volos, in Grecia, laè un’tv e attrice molto amata. Tanti i ruoli ricoperti sul piccolo schermo, nel corso della sual’abbiamo vista a Playgirl, Drive in, ha anche recitato nella fiction Caterina e le sue figlie. Tinì ...

giu_carde : Ma Tinì che ci fa lì? Chi è? Da dove l'abbiamo pescata? #uominiedonne - MartinaBenni : Ma tinì chi sarebbe??? #uominiedonne - vincycernic95 : Can Yaman protagonsta indebitamente citato Tini Cansino opinionista pagata senza dire NON HO DUBBI SU CHI ABBIA V… - salvinibloccam1 : Tiní ancora non ha parlato perché giustamente non sa a chi cazzo chiedere il segno zodiacale #uominiedonne - TINI_SCICLI : Gia poi dicono che chi e bello ho bella losi deve al viso be son tutte ca**ete . Commentate: -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Tinì Chi è Tinì Cansino: tutto quello che c’è da sapere sull’attrice Notizie.it