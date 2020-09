Chi è Gretel Coello? L’ex moglie di Paolo Brosio è una modella FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 15 settembre 2020)è pronto per la sua entrata nel Grande Fratello Vip, che probabilmente avverrà nella prossima settimana. Il giornalista è noto soprattutto per aver scritto alcuni libri che raccontano la sua conversione avvenuta grazie a viaggio a Medjugorje. Ma cosa sappiamo di lui prima di questo radicale cambiamento che le ha stravolto la vita? Sembrerebbe che dietro questa forte decisione ci sia una delusione d’amore avuta dalla sua ex. L’ex compagna disi chiamaed è unacubana. Ma vediamo meglio chi è e cosa fa nella vita.e il tradimento che ha cambiato la vita di...