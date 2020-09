Che succede al Grande Fratello VIP? Arrivano i numeri del giorno dopo (Di martedì 15 settembre 2020) Ha ufficialmente aperto i battenti ieri sera, lunedì 14 settembre, la quinta edizione del Grande Fratello VIP su Canale 5. Sotto la conduzione di Alfonso Signorini, per la seconda volta al timone del reality a partire dall’anno scorso, la prima puntata sembra però non aver ottenuto i risultati sperati. Gli ascolti tv non hanno certo brillato. La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello VIP si è chiusa con solo 2.833.000 telespettatori e con il 18.99% di share. Cifre davvero poco idilliache, basti pensare che proprio lo scorso gennaio il debutto di Signorini al timone del reality registrò 3.404.000 spettatori con il 20.16%. Ad accompagnare Alfonso Signorini in quest’avventura anche Pupo ed Antonella Elia (subentrata a Wanda Nara, ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 settembre 2020) Ha ufficialmente aperto i battenti ieri sera, lunedì 14 settembre, la quinta edizione delsu Canale 5. Sotto la conduzione di Alfonso Signorini, per la seconda volta al timone del reality a partire dall’anno scorso, la prima puntata sembra però non aver ottenuto i risultati sperati. Gli ascolti tv non hanno certo brillato. La prima puntata della quinta edizione delsi è chiusa con solo 2.833.000 telespettatori e con il 18.99% di share. Cifre davvero poco idilliache, basti pensare che proprio lo scorso gennaio il debutto di Signorini al timone del reality registrò 3.404.000 spettatori con il 20.16%. Ad accompagnare Alfonso Signorini in quest’avventura anche Pupo ed Antonella Elia (subentrata a Wanda Nara, ...

Ultime Notizie dalla rete : Che succede Smart working, le nuove regole: che succede dal 15 ottobre? QuiFinanza Mercati, investitori e consulenti. Dove è il problema?

Analizzando l’andamento della raccolta dei fondi comuni di investimento nel periodo “Covid-19 e post Covid-19” urge qualche riflessione che porta fin da subito ad un risultato che, nel mio pensiero, è ...

Distanziamento in treno, costo pesante per l’economia

[Rassegna stampa] – Viaggiare sull’alta velocità al tempo del Covid-19 è diventato un percorso a ostacoli, e l’Italia prova a trovare un equilibrio galleggiando tra lo scoglio della salute pubblica (d ...

Al via Altaroma, la settimana della moda romana

Inizia oggi Altaroma, la settimana della moda romana: giovani designer, alta sartoria, artigianalità e la finale di Who is on next? nella tre giorni Settembre, in questo strano 2020, diventa il mese d ...

