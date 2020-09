Che senso ha il dolore? (Di martedì 15 settembre 2020) È una domenica mattina quando Ozmo, uno degli artisti più bravi tra i writer italiani, arriva a Paliano, la città dove abitava Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso brutalmente da altri quattro ragazzi il 6 settembre a Colleferro, un comune limitrofo. Dopo esserci confrontati con Domenico Alfieri, sindaco di Paliano, e con la famiglia di Willy, abbiamo chiesto a Ozmo di arrivare qui per disegnare un’opera in memoria di Willy. Il luogo scelto insieme a tutti è un muro in largo Aldo Moro, uno dei punti più frequentati dalla gioventù di questo borgo. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) È una domenica mattina quando Ozmo, uno degli artisti più bravi tra i writer italiani, arriva a Paliano, la città dove abitava Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso brutalmente da altri quattro ragazzi il 6 settembre a Colleferro, un comune limitrofo. Dopo esserci confrontati con Domenico Alfieri, sindaco di Paliano, e con la famiglia di Willy, abbiamo chiesto a Ozmo di arrivare qui per disegnare un’opera in memoria di Willy. Il luogo scelto insieme a tutti è un muro in largo Aldo Moro, uno dei punti più frequentati dalla gioventù di questo borgo.

mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - virginiaraggi : Oggi primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest’… - Quirinale : #Mattarella: Se si è data continuità alla didattica pur in condizioni di inedita difficoltà, questo è stato possibi… - AntonellaCroce2 : RT @catlatorre: Fedez: 'Condannare il fascismo non è di sinistra: è solo di buon senso'. Non posso che condividere, ma mi chiedo come mai… - Federicaa_Horan : @ljttlewolf nata in italia, cresciuta in che senso ha ragione, un angelo was the time, dall’anima di nuovo in campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Che senso Sostegno: le contraddizioni che vanificano un investimento di 8 miliardi l'anno. DOSSIER di Tuttoscuola Tuttoscuola Modena. Dal 18 al 20 settembre, rassegna ‘ Le macchine di Buster Keaton’. Con Festivalfilosofia.

MODENA. Il 18 settembre riapre finalmente i battenti sala Truffaut di Modena, naturalmente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, e quindi con i posti praticamente dimezzati. Si tratta di una ...

Gravina: "Cts ci conceda da subito meno tamponi"

"Il tampone ogni quattro giorni è diventato insostenibile". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale. "Ci sarà oggi un incontro tra i membri del Cts, questa ...

Covid, “crescono ricoveri in terapie intensive”

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – “Stiamo registrando un incremento dei ricoveri, anche di quelli in terapia intensiva. Un fenomeno tollerabile dalle strutture sanitarie, che non ha nulla a che veder ...

MODENA. Il 18 settembre riapre finalmente i battenti sala Truffaut di Modena, naturalmente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, e quindi con i posti praticamente dimezzati. Si tratta di una ..."Il tampone ogni quattro giorni è diventato insostenibile". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale. "Ci sarà oggi un incontro tra i membri del Cts, questa ...Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – “Stiamo registrando un incremento dei ricoveri, anche di quelli in terapia intensiva. Un fenomeno tollerabile dalle strutture sanitarie, che non ha nulla a che veder ...